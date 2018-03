Deel dit artikel:











Studenten kraken hersens tegen breinveroudering Studenten denken na over de levensstijl van vijftigplussers. Foto: Arno van Kessel

OEGSTGEEST - Hoe verleid je vijftigplussers om voor een gezondere leefstijl te kiezen? In educatief attratiecentrum Corpus in Oegstgeest bijten 12 studententeams zich vast op dat vraagstuk. De Hersenstichting zet voor het eerst jongeren in om nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Het gaat bijvoorbeeld over oplossingen in de thuissituatie bij ouderen, de voedingskeuze en hoe de leefstijl ondersteund kan worden in een handige app.

De studenten moeten na 32 uur hun oplossingen pitchen voor een jury. Het beste plan wint een prijs. Maar nog mooier, de Hersenstichting gaat de plannen door ontwikkelen tot oplossingen die 50-plussers echt kunnen gebruiken. 'De jongeren zijn in een andere omgeving opgegroeid dan wij, de 50-plussers. Zij zien gewoon andere oplossingen dan wij', zegt Martin van Boxtel, onderzoeker breinveroudering van de universiteit van Maastricht. 'Wij hebben de challenge aangenomen om een app te ontwikkelen die ouderen motiveert hun levensstijl aan te passen, zodat hun breinfuncties minder achteruit gaan', zegt psychobioloog Rizgar Saltik.

Hoge verwachtingen Martin van Boxtel verwacht veel van de studententeams: 'Ik hoop dat het jonge talent de mogelijkheden om gezond te leven een extra boost geeft met de ideeën die hier naar boven borrelen. De antwoorden moeten van deze generatie komen. Omdat zij gewend zijn met digitale media en mobiele applicaties te werken. Ik denk dat het een enorme kans is om hun ideeën in te zetten tegen voortijdige achteruitgang van de hersenen.'