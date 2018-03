Taal aan Zee leert vluchtelingen alles over verkiezingen

DEN HAAG - 'Ik heb wel een idee, maar nog niet van iedere partij. Welke is voor mij geschikt om volgende keer op te stemmen? Mijn informatie is goed, maar nog niet perfect', zegt Hanin uit Syrië. Ze is één van de mensen die bij Taal aan Zee aan de Brouwersgracht in Den Haag speciale lessen in gemeentepolitiek volgen.

Hanin woont nu drie jaar in Nederland. Inmiddels spreekt ze prima Nederlands en overweegt ze rechten te gaan studeren. 'Mijn vader is ook advocaat', zegt ze. 'Ik vind het heel interessant, want het is hier heel anders dan in mijn eigen land.'

Met het lesmateriaal hoopt Taal aan Zee gemeenteraadsverkiezingen begrijpelijk te maken voor vluchtelingen. Hoe kies je een gemeenteraad? Wat doet de gemeente eigenlijk voor de inwoners? En waarom is stemmen zo belangrijk? Het zijn allemaal vragen die aan de orde komen. De tekst en oefeningen worden op een begrijpelijk taalniveau aangeboden en zijn ook voor andere organisaties gratis te gebruiken.





Grote stap

Taal aan Zee geeft in de wijken Nederlandse les aan geïsoleerde anderstalige vrouwen en in het gebouw aan de Brouwersgracht aan asielzoekers en vluchtelingen. Het idee daarachter is dat voor een deel van de Haagse anderstalige burgers de stap naar deelname aan de samenleving groot is. ‘Om die stap te kunnen maken, hebben zij behoefte aan een laagdrempelig taalaanbod waarmee zij basiskennis en vaardigheden kunnen opdoen’, aldus de organisatie. Taal aan Zee biedt per jaar 1200 anderstaligen taallessen aan. Dat gebeurt vrijwel helemaal door vrijwilligers.

In Nederland mag je deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen als je minimaal vijf jaar in ons land bent. Dus voor de cursisten die pas drie jaar in Nederland wonen, komen de verkiezingen van 21 maart nog te vroeg. Zij mogen pas over vier jaar een keuze maken in het stemhokje. Neemt niet weg dat ze er veel van leren.

Veel geleerd





De reacties van de deelnemers op de lessen zijn dan ook positief. 'Het is heel anders in Nederland', vertelt bijvoorbeeld Anwar, ook uit Syrië. 'En nu wil ik nog meer informatie krijgen over de verkiezingen.' Resa uit Afghanistan: 'Ik heb veel geleerd in deze les. En het is leuk om meer te weten over alle partijen en de gemeente.'