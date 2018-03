LEIDEN - De A44 richting Amsterdam wordt komende nacht afgesloten tussen Wassenaar en Leiden. Rijkswaterstaat voert een spoedreparatie aan het asfalt uit.

De weg gaat om middernacht dicht en is zaterdagochtend om 8.00 uur weer open. Doorgaand verkeer kan omrijden via de A12 of N14 en de A4. Lokaal verkeer tussen Wassenaar en Leiden kan gebruik maken van de N448, N447 en N206. Ook hulpdiensten moeten komende nacht omrijden.