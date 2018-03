Deel dit artikel:











Accu van speelgoedauto mogelijk oorzaak van brand Warmond Van de auto is weinig over. (Foto: Flashlight Fotografie)

WARMOND - Een vlamvattende accu van een speelgoedauto is mogelijk de oorzaak van een brand in Warmond. De brand brak vrijdagmiddag uit in een garage van een woning aan de Dorpsstraat.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De garage en een geparkeerde personenauto liepen flinke rookschade op. Eén persoon is ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel.