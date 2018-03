Deel dit artikel:











Afscheidnemend wethouder Rabin Baldewsingh steunt PvdA-lijsttrekker Martijn Balster Afscheidsinterview Rabin Baldewsingh op Radio West (Foto: Tjeerd Spoor)

DEN HAAG - Rabin Baldewsingh voert, ondanks de verloren lijsttrekkersverkiezing, campagne voor de Partij van de Arbeid in Den Haag. 'Ik heb me achter de lijsttrekker geschaard', vertelt Baldewsingh in Studio Haagsche Bluf op Radio West. 'De man is voor mij niet belangrijk, maar de idealen wel. Gelukkig zie je dat Martijn Balster die idealen met mij deelt. Dan gaan we er gewoon voor.'

Rabin Baldewsingh verloor in juni 2017 de verkiezing voor het lijsttrekkerschap van Martijn Balster. De wethouder verlaat na 20 jaar de Haagse politiek. Hij is twaalf jaar wethouder geweest. De strijd om het lijsttrekkerschap binnen de Haagse PvdA is weer bekoeld. 'Als je een wedstrijd speelt, wil je graag winnen. En als je verliest ben je teleurgesteld. Dat is precies hoe ik me voelde. Maar geloof me: hier zit geen gebroken of verbitterd mens en dat ben ik ook nooit geweest', vertelt Baldewsingh.

Blijft actief Rabin Baldewsingh wil zich blijven inzetten voor de stad Den Haag. 'Ik heb op het stadhuis al gekscherend gezegd: neem maar geen afscheid, want misschien zien jullie mij elke raadsvergadering wel inspreken', zegt de wethouder. 'Wanneer ik geen wethouder meer ben, betekent dat nog niet dat ik mijn ideeën op een andere manier richting de stad kan doen toekomen.' Hoe hij dat precies gaat doen, weet Baldewsingh nog niet. 'Ik vrees een leegte, maar ik ga daar pas na 21 maart over nadenken. Tot die tijd wil ik mijn mandaat uitoefenen, wil ik ervoor zorgen dat ik mijn bijdrage lever om deze stad sterker te maken.' Baldewsingh sluit niet uit dat hij voor de PvdA in een andere stad aan de slag gaat. 'Ze mogen me na 21 maart bellen.'