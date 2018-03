IN BEELD: Start van de City Pier Night Walk

DEN HAAG - Honderden mensen doen vrijdagavond mee aan de eerste City Pier Night Walk. Tijdens dit 'opwarmertje' voor de CPC Loop van zondag lopen de deelnemers een tocht van tien kilometer van het Malieveld naar Scheveningen.

Onderweg is er muziek en entertainment om de sfeer te verhogen. De route eindigt bij Ringen aan Zee, het zandkunstwerk op het strand van Scheveningen.

Bij Omroep West is de NN CPC Loop 2018 zondag de hele dag te volgen. Tussen 9.15 en 17.45 uur is de CPC Loop live op TV West en op de site. Op 89.3 Radio West hoor je elk half uur een bijdrage vanaf het Malieveld en het parcours. In het liveblog op onze site en apps houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws over de CPC.

