Haagse politici doen aan humor en zelfspot tijdens eerste Schilderswijk Correspondents’ Dinner

DEN HAAG - ‘Met een gesloten mond vang je geen vliegen. Wees lekker uitgesproken’, is het advies van Sjaak Bral aan de politici die zich op deze vrijdagavond in buurthuis Sam Sam in Den Haag nog turend op hun spiekbriefjes zitten voor te bereiden op het optreden tijdens het eerste Schilderswijk Correspondents’ Dinner. Een handjevol partijen - VVD, Groep de Mos, SP - laat het hier afweten. En voor hen heeft de cabaretier geen advies, maar een wens: ‘Eeuwige jeuk op een plek waar je niet kan komen.'

Want een beetje dapper is het toch wel. De actieve buurtbewoner Itai Cohn had zich bedacht dat veel debatten in deze verkiezingstijd uitdraaien op voorgeprogrammeerde speeches en betogen, met door tekstschrijvers ingebakken oneliners. Dat moet ook anders kunnen, vond hij. Dus kwam hij met het plan om dat wat in de Verenigde Staten een succes is, ook hier naartoe te halen. Politici die grappen maken. Bij voorkeur over zichzelf.

Daarom zitten bijna zestig mensen in de theaterzaal van het buurtcentrum klaar om te luisteren en te eten. ‘Het eten is gemaakt door de mensen uit de Schilderswijk. Ze hebben er allemaal wat uit hun voedselpakket voor beschikbaar gesteld’, aldus de wijk-cabaretier Bert Kleijweg, die tussen de gangen door laat horen wat die écht Haagse humor is.



'Al een maand niemand opgestapt'

De gasten zijn natuurlijk vooral nieuwsgierig of het de politici inderdaad lukt om echt leuk te zijn. En misschien nog wel meer of het ze lukt zich door zelfspot kwetsbaar op te stellen. Want dat is het natuurlijk eigenlijk ook.

En eerlijk is eerlijk. De meesten proberen het in ieder geval wel. Zo is er de nummer drie van de kieslijst van de PVV, Sebastian Kruis. Hij wijst er fijntjes op dat veel journalisten tegenwoordig op zoek zijn naar nieuwtjes over zijn partij. ‘Ik heb er een. Bij ons is al een maand geen kandidaat meer opgestapt.’



'Prominent partijlid met tijd over'

Dan is er Martijn Balster, de lijsttrekker van de PvdA die in de raadzaal vooral zo serieus oogt. Hij openbaart dat hij nog wel een kandidaat-wethouder op het oog heeft. Een prominent partijlid dat tot voor kort in Wassenaar woonde en weer wat tijd over heeft.

Michel Rogier van het CDA combineert de lach met een beetje rouwverwerking - de meest ideale combinatie. Volgens hem zitten er tegenwoordig nauwelijks nog echte Hagenezen in de gemeenteraad. En daarom moesten de kandidaten op taalcursus Haags bij Kleijweg in de Schilderswijk. ‘Maar afgelopen week moesten we toch een gesprek voeren met Desh. Het was niet te doen. Die moesten we terughalen.’



Toppers van de avond

De toppers van de avond blijken toch de nummer negen van D66, Abid Boutkabout, en de nummer zeven van Nida, Mohammed El Baroudi, beiden met een waterval aan grappen vol - zoals het ook eigenlijk hoort - zelfspot.

Zij zorgden ervoor dat politici van links tot rechts, van conservatief tot progressief, van door de islam geïnspireerd tot door de islam geïrriteerd anderhalve week voor de gemeenteraadsverkiezingen hun publiek een heel wat leukere avond bezorgden dan tijdens veel debatten in andere zaaltjes. En alleen daarom zou dit over vier jaar een vervolg verdienen.