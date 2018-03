Deel dit artikel:











Vermist 11-jarig meisje uit Wassenaar gevonden na massale zoekactie Er is een massale zoektocht op gang gekomen. (Foto: Regio15)

WASSENAAR - Het 11-jarige meisje dat vrijdagavond was vermist in Wassenaar, is terecht. Dat laat de politie weten. Er was een massale zoektocht gestart, nadat de vader van het meisje haar fiets had gevonden op de Jagerslaan.

Het is nog niet bekend wat er met het meisje is gebeurd. Ze was al vanaf 16.30 uur vermist. Nadat haar vader haar fiets vond, werd groot alarm geslagen. De politie kreeg bij de zoektocht hulp van de brandweer en de KNRM. Ook vloog een politiehelikopter boven Wassenaar en werden honden ingezet.