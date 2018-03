Taeke Taekema showt eerste 'Wie is de Mol-baby'

LEIDERDORP - Leiderdorper Taeke Taekema is vader geworden van Bodhi Doeke. De oud-hockeyer heeft een foto van de kleine Taekema op Instragram gedeeld. Bodhi Doeke is de eerste 'Wie is de Mol-baby'.

Taekema heeft een relatie met Airen Mylene, die hij leerde kennen tijdens het zestiende seizoen van Wie is de Mol? Hij haalde bijna de finale, maar wist mol Klaas van Kruistum niet te ontmaskeren.

In oktober 2017 maakte het stel bekend dat er een baby op komst was. We kunnen nog meer foto's van Bodhi verwachten, want de zoon van Airen en Taeke heeft al een eigen Instagramaccount.



Zaterdag de finale

Zaterdag is de finale van de het achttiende seizoen van Wie is de Mol? Dan wordt bekend of Jan Versteegh, Olcay Gulsen of Ruben Hein de mol is. De Haagse zangeres Bella Hay deed mee met dit seizoen, maar sneuvelde in aflevering drie.