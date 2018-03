2-jarige Maico geeft politie Zoetermeer bekeuring: 'Mag niet he, is stout!'

ZOETERMEER - Op de stoep parkeren... dat mag niet, dacht de 2-jarige Maico uit Zoetermeer toen hij vrijdag samen met zijn vader een politieauto op de stoep zag staan. Hij besloot om een bekeuring uit te schrijven: de agenten moeten snoepjes betalen voor de overtreding. De politie is schuldbewust en zal de boete binnenkort betalen.

Maico ontdekte de overtreding vrijdagmiddag op de Van Aalstlaan in Zoetermeer. 'Hij zei: papa, mag niet he. Is stout', zegt zijn vader tegen Omroep West. 'Als grap hebben we ze een bekeuring gegeven. De politie in Zoetermeer heeft het heel leuk opgepikt. We mogen binnenkort langskomen op het bureau. Dat had ik niet verwacht.'

'Soms staan we niet altijd even netjes geparkeerd. Dat klopte in dit geval maar daar hadden we uiteraard een goede reden voor. De wet geeft ons daar gelukkig vrijstelling voor', schrijft de politie Zoetermeer op Facebook. 'Toch hebben we een bekeuring gekregen en zullen we dus snoepjes moeten betalen. Beste Maico, we hebben de bon bij onze bureauchef ingeleverd. We hopen dat hij de snoepjes snel komt betalen!'