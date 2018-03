Deel dit artikel:











Vrouw overvallen in eigen huis in Leiderdorp De Muzenlaan in Leiderdorp (Foto: AS Media)

LEIDERDORP - Een 33-jarige bewoonster van een huis aan de Muzenlaan in Leiderdorp is zaterdagochtend vroeg overvallen in haar eigen huis. Niet bekend is of ze daarbij gewond is geraakt.

Ze is vastgebonden terwijl twee overvallers op zoek gingen naar waardevolle spullen.De daders zijn met een onbekende buit in een auto er vandoor gegaan. Later zijn bij benzinestation Knorresteijn langs de A12 bij Zoetermeer twee mannen aangehouden. De politie dacht dat ze iets met de overval te maken hadden, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn.