Nieuw seizoen talkshow FRITS! gaat beginnen

DEN HAAG - Zaterdagavond begint om 20.00 uur een nieuw seizoen van de talkshow FRITS! op TV West. In de eerste uitzending blikt presentator Frits Huffnagel eerst terug op de hoogtepunten uit het afgelopen seizoen.

Zo werd de eerste aflevering toen afgetrapt met alleen maar Fritsen aan tafel. Frits Barend, Frits Wester en Frits Sissing schoven bij Frits Huffnagel aan tafel. Maar ook het publiek bestond grotendeels alleen uit Fritsen. De mannen aan tafel vertelde welk verhaal er achter hun naam zat. 'Ik heb geen Joodse naam gekregen vanwege de oorlog. Ik werd Frits genomed dat in het Duits ook Fritz kon zijn. Mijn moeder vroeg later of ik dat erg vond', vertelt Frits Barend.

Ook Haagse icoon Paul van Vliet kwam langs om te vertellen over zijn laatste optreden in de Koninklijke Schouwburg. De cabaretier neemt afscheid van zijn onemanshows en zal de theatericoon alleen nog voor incidentele voorstellingen op het podium klimmen. Maar ook voorstellingen in intiemere setting is iets waar hij zich mee bezig gaat houden.



Opname bijwonen

Vanaf volgende week zaterdag is een nieuwe aflevering te zien met onder andere kleinkunsternaar Karel de Rooij, bekend van het duo Mini & Maxi. En in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen schuift ook Richard de Mos aan, de fractievoorzitter en lijsttrekker van Groep de Mos.

De opnames van FRITS! vinden elke donderdagmiddag plaats in de tv-studio van Omroep West. Lijkt het je leuk om eens bij zo'n opname aanwezig te zijn? Mail dan naar publiek@omroepwest.nl.