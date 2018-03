Deel dit artikel:











Vermist 11-jarig meisje uit Wassenaar gevonden na massale zoekactie Er is een massale zoektocht op gang gekomen. (Foto: Regio15)

WASSENAAR - In Wassenaar is vrijdagavond een grote zoekactie gehouden naar een 11-jarig meisje dat vermist werd. Het meisje werd na vier uur gevonden. Ze was volgens de politie boos van huis weggelopen.

De zoekactie waaraan de brandweer en de KNRM meededen, was gestart nadat de vader van het meisje haar fiets had gevonden op de Jagerslaan. Ook werd de politiehelikopter ingezet. Rond 21.00 uur werd het meisje gevonden. Ze was vermist sinds 16.30 uur.