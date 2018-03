Koninklijk paar steekt de handen uit de mouwen voor NLDoet in Pijnacker

Koning op bezoek in Pijnacker in het kader van NLDoet | Foto Michiel Steenwinkel

PIJNACKER-NOOTDORP - Het lokale vrijwilligersnetwerk Young Connection in Pijnacker-Nootdorp is zaterdag officieel van start gegaan in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Het paar bezocht de startactiviteit van Young Connection in het kader van hun jaarlijkse bijdrage aan de vrijwilligersactie NLDoet.

De koning en koningin hielpen onder meer mee met het bakken van pannenkoeken en het spelen van bingo. De oprichters van Netwerk Young Connection zijn zeer verheugd dat het koningspaar hun nieuwe initiatief heeft uitgekozen. 'Toen we de afgelopen maanden bezig waren met de voorbereidingen hadden we natuurlijk nooit kunnen dromen dat zowel de koning als de koningin langs zouden komen, zeker omdat we een nieuwe club zijn. Dit is onze eerste grotere activiteit.' zegt oprichter Joyce de Haan.

Netwerk Young Connection is een vrijwilligersnetwerk van jongeren in Pijnacker-Nootdorp die zich inzetten voor mensen in de buurt die hulp nodig hebben. Nootdorpers Michiel Steenwinkel en Joyce de Haan hebben het netwerk opgezet. Tijdens de voorbereiding van het startevenement kwam 't Hofland snel bovendrijven als locatie. Steenwinkel: 'Voorheen woonden hier senioren. Tegenwoordig bevolken jongeren en statushouders het pand. Als je die drie groepen bij elkaar brengt, leg je mooie verbindingen. Het is heel gaaf om dit hier vandaag met jongeren te organiseren.'





Lunch met oud-Hollandse spelletjes

Het idee om met de start aan te sluiten bij NLdoet was snel geboren. Samen met enkele jonge bewoners van 't Hofland ontstond het idee om een lunch met oud-Hollandse spelletjes te verzorgen voor de ex-bewoners van 't Hofland. Voor deze senioren en hun verzorgers was het heel bijzonder om te zien hoe hun oude woonplek nu bruist van het jonge leven. Het optreden van de Nootdorpse muzikant Kees Balm zorgde voor de sfeer.

Hicham Ouedda is één van de huidige bewoners en gangmakers in 't Hofland. Hij heeft met medebewoners keihard gewerkt om de lunch tot een succes te maken. 'Iedereen deed zo enthousiast mee. Winkeliers stelden gratis producten ter beschikking voor bedankjes en prijsjes voor de bingo. De statushouders hebben hun best gedaan om lekkere hapjes te maken en de ouderen hebben zich goed vermaakt met sjoelen en bingo.'