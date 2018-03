Alles over gemeenteraadsverkiezingen 2018 vind je bij Omroep West

DEN HAAG - Op 21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Belangrijk, omdat we dan met z’n allen de mensen kiezen die gaan bepalen hoe het de komende vier jaar verder gaat in onze woonplaatsen. In aanloop naar die verkiezingen informeert Omroep West je over wat er speelt.

De hele week zijn in het radioprogramma Muijs in de Morgen lijsttrekkers te gast. Zo is aankomende maandag Joris Wijsmuller te gast. Hij is lijsttrekker van de Haagse Stadspartij, maar ook wethouder in Den Haag.

De afgelopen dagen zijn er verschillende onderwerpen voorbij gekomen op alle kanalen van Omroep West. Afgelopen vrijdag was het er het lijstduwersdebat met Frits Huffnagel (VVD), Henk Bres (PVV), Lex Schoenmaker (CDA) en Frank Verhoef (Groep de Mos). Daar ging het er af en toe heftig aan toe.



Lijsttrekkersdebatten gaan beginnen

Ook hadden we aandacht voor het stadsdeel Laak in Den Haag met de Verkiezingsserie LalaLaak. Gingen we langs bij buurtschappen in de regio om te zien wat de inwoners daar bezighoudt en was er afgelopen week de Radio West Verkiezingstour die langs ging in tien gemeenten.

Vanaf maandag starten op Radio West de lijsttrekkersdebatten. In de zeven grote gemeenten in de regio gaan lijsttrekkers de strijd aan op de radio om nog kiezers voor zich te winnen. Maandag is in het radioprogramma Studio Haagse Bluf tussen 18.00 en 19.00 uur Delft aan de beurt. Vanuit Theater de Veste gaan zes lijsttrekkers met elkaar in debat onder leiding van presentator Tjeerd Spoor en politiek verslaggever Maarten Brakema. Wil je meer weten over wat er speelt in Delft kom dan maandag langs bij Theater de Veste.



Kom jij ook?

De hele week zijn er debatten te horen op de radio, maar je kunt er ook naartoe. Op dinsdag zijn we in 's-Gravenzande in Eetcafé De Witte, woensdag in Queen of Hearts in Zoetermeer, donderdag in Studio de Veste in Leiden en op vrijdag in Restaurant Trots in Alphen aan den Rijn, op dinsdag 20 maart in Grand Café Central in Gouda. Het lijsttrekkersdebat in Den Haag wordt ook voor tv opgenomen. Dat debat wordt zondag 18 maart gehouden in 't Paard en zal de dag erna terug te zien zijn op tv vanaf 18.00 uur en zal elke twee uur herhaald worden. Op de radio is datzelfde debat tussen 18.00 en 19.00 uur terug te horen. Aanwezig zijn bij het debat in 't Paard in Den Haag? Mail dan naar publiek@omroepwest.nl.

Ook op de dag dat er gestemd mag worden is er natuurlijk ook veel aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op de website kun je alles bijhouden; van de leukste selfies tijdens het stemmen, een live-blog tot de uitslagen per gemeenten. En op zowel radio als tv zijn er live-uitzendingen. Presentatoren Tjeerd Spoor, Menno Tamming en Martine Boerkamp zijn op 21 maart de hele avond te zien en horen net als de verslaggevers op locatie die verslag doen van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.

