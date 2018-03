Deel dit artikel:











Wielerliefhebbers halen hun hart op tijdens Ronde van Zuid-Holland Start Ronde van Zuid-Holland in Kijkduin I Foto: Regio15

DEN HAAG - Tientallen deelnemers doen zaterdag mee aan de 65ste editie van de Ronde van Zuid-Holland. Het is de eerste koers van dit wielerseizoen voor de elite-en belofterenners in deze regio. Zondag is er een toertocht.

De Ronde van Zuid-Holland is een vijftig kilometer, of voor de echte bikkels een honderd kilometer, lange toertocht op de fiets. De toertocht start en finisht in Kijkduin en leidt de deelnemers grofweg via Voorschoten naar het Groene Hart, langs de Nieuwe Waterweg weer richting Den Haag. Alle Nederlandse continentale teams sturen een afvaardiging naar Kijkduin. Ook drie Belgische teams en de regionale ploegen HSK Trias Mooi-Jong en Westland Wil Vooruit nemen deel aan de Ronde van Zuid-Holland.