Startplekken Red Bull Knock Out binnen een uur vergeven

DEN HAAG - Alle 1000 startplekken voor de Red Bull Knock Out-race zijn zaterdag in no time vergeven. Volgens de organisatie waren alle startbewijzen voor de zware strandrace voor motocrossers binnen 39 minuten uitgedeeld.

De race wordt dit jaar op zaterdag 10 november gehouden. De 1000 amateur- en professionele motorcrossers rijden een loodzwaar parcours door het mulle zand. Nieuw dit jaar is dat Red Bull Knock Out onderdeel is van de internationale World Enduro Super Series (WESS), een klassement van verschillende motocrossevenementen. Red Bull Knock Out vormt de afsluitende race in dat klassement.

Red Bull Knock Out is een tweedaags motocrossspektakel. Op vrijdag vindt de technische keuring van de motoren plaats, op zaterdag worden de races gehouden. Ook zijn er andere activiteiten op en rond het strand. Vorig jaar trok het evenement ruim 70.000 mensen naar het Haagse strand. De Nederlander Jeffrey Herlings reed oppermachtig naar de winst.

