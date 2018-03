LIVEBLOG: ADO Den Haag - NAC Breda

DEN HAAG - ADO Den Haag wil zaterdagavond in een vol huis de zure nasmaak van de (onverwachte) 2-1 nederlaag tegen Sparta wegspoelen. Dat moet gaan gebeuren tegen NAC, waar eerder dit seizoen in Breda met minimale cijfers van werd gewonnen (0-1).

Makkelijk zal het echter niet gaan worden, verwacht trainer Fons Groenendijk. NAC won vorige week verrassend van Feyenoord en ADO kreeg een tikje. Het duel in de eredivisie is live te volgen via 89.3 Radio West. Ook via dit liveblog mis je niets.

LEES OOK: Voorbeschouwing ADO Den Haag – NAC Breda