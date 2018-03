Deel dit artikel:











Scheidsrechter legt wedstrijd Magreb '90 - Quick Boys tijdelijk stil Quick Boys-aanvaller Yordi Teijsse (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - De wedstrijd in de derde divisie tussen Magreb '90 en Quick Boys is zaterdagmiddag korte tijd gestaakt geweest. Scheidsrechter Marcel Roeleveld legde het spel stil, omdat Magreb '90 niet verder wilde spelen. Aanleiding was dat Quick Boys binnen vijf minuten twee penalty's toegewezen kreeg.

De wedstrijd lag zo'n tien minuten stil. Toen de spelers het veld weer opkwamen benutte Yordi Teijsse de tweede strafschop van de middag. De 0-3 van Quick Boys viel ook uit een penalty. Martijn de Graaf, persvoorlichter van Quick Boys, legde in Radio West Sport uit wat er precies aan de hand was.