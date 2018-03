Wel even wennen voor statushouders: vrouwen bij de brandweer

WOUBRUGGE - Een groep van vijfentwintig Syrische statushouders zit aandachtig te luisteren naar Noor Winkel, brandweervrouw bij de vrijwillige brandweer in Woubrugge. De brandweerbijeenkomsten voor statushouders moeten niet alleen zorgen voor meer brandveiligheid, maar ook voor meer begrip voor vrouwen in het ambt.

‘Wij merken tijdens ons werk dat vrouwen in uniform niet voor mensen uit alle landen een normale zaak is', zegt Ingrid Gort, woordvoerster van Brandweer Hollands Midden. 'In sommige landen mag je bijvoorbeeld als man niet aan een vrouw komen. Anderen willen juist niet geholpen worden door een brandweervrouw. Terwijl wij vrouwen gewoon in dienst hebben. Dat kan dus lastig zijn in sommige situaties, bijvoorbeeld als er iemand uit een lift bevrijd moet worden. Daarom willen we graag uitleggen dat dit voor ons normaal is en ook gewoon bij ons werk voor kan komen.'

Brandweer Hollands Midden kiest er bewust voor een vrouw de workshop te laten geven in uitrukkleding. Zodat dit ook voor de statushouders een bekend beeld wordt: vrouwen in werkkleding, die ook het zware werk doen. Het moet voor statushouders gewoon worden dat er bij ons geen verschil is tussen mannen en vrouwen.



Verschillen

Een moslima die aanwezig is bij de workshop ziet wel verschillen tussen Syrië en Nederland. ‘Hier komt de brandweer sneller in actie wanneer er wat gebeurt. Zelf zou ik niet zo snel bij de brandweer gaan, maar ik vind het prima dat andere vrouwen dat wel doen.'

LEES OOK: Gezocht: daadkrachtige dames, korps Hollands Middenwil vrouwelijke brandweerlieden