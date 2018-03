Opnieuw wedstrijd Magreb '90 gestaakt, Quick Boys wint met 1-4; negende zege Scheveningen op rij

KATWIJK - Niet voor het eerst dit seizoen heeft de scheidsrechter een voetbalwedstrijd van Magreb '90 stilgelegd. Liep het duel tegen Capelle eerder dit seizoen volledig uit de hand en heeft Magreb inmiddels al vier punten in mindering gekregen, ook het treffen met Quick Boys werd zaterdag tijdelijk stilgelegd.

Nadat de scheidsrechter Quick Boys zijn tweede strafschop in een paar minuten tijd had gegeven, wilde Magreb niet verder spelen. Op dat moment stond het 0-3. Na enkele minuten afkoelen werd het duel hervat en scoorde Yordi Teijsse, die ook al de eerste strafschop had verzilverd, uit een penalty de 0-4. Via Jesse van Nieuwkerk en Kenny Anderson was Quick Boys in de eerste helft al op 0-2 gekomen. Yasin Ouja (strafschop) zorgde voor de 1-4 eindstand.



Scheveningen

Ook Scheveningen won weer. Het is de negende zege op rij voor de ploeg van trainer John Blok, die vorige week de periodetitel veiligstelde. Levi Schwiebbe zette Scheveningen op 0-1 tegen ODIN '59. Vlak na de 1-1 van Jim Hulleman maakte oer-Scheveninger Barry Rog 1-2. In blessuretijd tekende Rog voor de 1-3 eindstand.

Scheveningen blijft vierde staan in de Derde Divisie, drie punten achter nummer drie Quick Boys dat nog een wedstrijd tegoed heeft. Quick Boys heeft zes punten minder dan koploper Spakenburg.