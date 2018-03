Deel dit artikel:











Katwijk en Kozakken Boys spelen allebei gelijk Katwijk, Stefan Plat (Foto: OrangePictures)

KATWIJK - Katwijk is zaterdag gestruikeld over AFC. De Katwijkers kwamen al vroeg in de wedstrijd op een 0-2 achterstand. Na rust kwam Katwijk terug tot 2-2, maar het winnende doelpunt wist Katwijk niet te maken.

Geschreven door Michel la Faille

Het puntenverlies is zonde voor Katwijk omdat ook Kozakken Boys gelijkspeelde. Het verschil blijft zes punten tussen beide ploegen. Nummer twee Kozakken Boys heeft één wedstrijd minder gespeeld dan Tweede Divisie-koploper Katwijk. Magid Jansen en Milan Hoek (ex-Quick Boys) scoorden 0-1 en 0-2 namens de ploeg van oud-ADO Den Haag-trainer André Wetzel. Katwijk vond het net via Marciano Mengerink en Frank Tervoert. Scoreverloop Katwijk - AFC 2-2 (0-2): 0-1 Magid Jansen, 0-2 Milan Hoek, 1-2 Marciano Mengerink, 2-2 Frank Tervoert.