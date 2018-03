Jonge PvdA'ers protesteren met studentenkamer op Grote Markt voor meer starterswoningen

DEN HAAG - Ondanks de regen heeft een groep jongeren van de PvdA in het centrum van Den Haag geprotesteerd voor meer betaalbare studenten- en starterswoningen in de stad. 'Het is koud en nat, maar dat krijg je als je geen huis kunt vinden', zegt kandidaat-raadslid Mikal Tseggai.

Met een halve huisraad hadden de PvdA'ers een studentenkamer nagebouwd op de Haagse Grote Markt. 'We moeten actie voeren, want zo krijgen we meer aandacht voor dit onderwerp. We willen voor de komende vier jaar een miljard euro erbij om extra woningen te laten bouwen in Den Haag.'

Dat is volgens de Haagse PvdA'ers nodig om genoeg woningaanbod te hebben als Den Haag de komende tien jaar met 100.000 inwoners groeit, zoals wordt voorspeld. Ook wil de partij huisjesmelker harder aanpakken, het Haagse huurteam en de pandbrigade uitbreiden om misstanden tegen te kunnen gaan.

De actievoerders deelden flyers en chips uit aan voorbijgangers. 'We kregen van hen te horen dat het ook voor hen soms twee jaar of langer duurt voordat ze een geschikte, betaalbare woning konden vinden', aldus kandidaat-raadslid Janneke Holman. 'Het is een heel herkenbaar probleem. Dat moet veranderen.'

