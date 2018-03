Vuurwerk: Scheidsrechter legt sfeervol voetbalduel Quick-HBS korte tijd stil

DEN HAAG - De Haagse voetbalderby tussen Quick en HBS is zaterdagmiddag door de scheidsrechter korte tijd stilgelegd omdat er vuurwerk werd afgestoken rond het veld. Na enkele minuten kon het duel, dat bij een stand van 2-1 voor de thuisclub door arbiter Kevin Puts werd stilgelegd, worden uitgespeeld.

Dankzij twee treffers van Marc Boshoff (de 1-1 en 2-1) wonnen de mannen van Quick de derby tegen HBS. Eerder dit seizoen won Quick ook al van buurman HBS.

Scoreverloop Quick - HBS 2-1 (1-1): 0-1 Willem Six, 1-1 Marc Boshoff, 2-1 Marc Boshoff.

Op het klassieke Haagse voetbalduel zijn zaterdagmiddag duizenden toeschouwers afgekomen. Duels tussen 'de Kraaien' (HBS) en 'de Haantjes' (Quick) zijn altijd bijzonder vanwege de rivaliteit tussen de twee clubs. Vorig jaar november speelden de twee clubs voor het eerst sinds 2003 weer tegen elkaar.

Ook minister Bruno Bruins (Sport) was aanwezig bij de wedstrijd. 'Fantastisch om hier te zijn, lekker kijken naar een Haagse voetbalkraker. Eén van mijn kinderen heeft hier vroeger gevoetbald, dus het voelt ook een beetje als thuiskomen. Het past nét in mijn drukke schema, daar maak je tijd voor. En: het is een belangrijke wedstrijd, dat kun je hier ook zien. Het zit bommetjevol, een goed bewijs dat voetbal enorm leeft hier. Ontzettend veel kinderen sporten hier elke dag en dat vind ik harstikke mooi.'