Rijnsburgse Boys herstelt zich tegen De Dijk van IJsselmeervogels-debacle

RIJNSBURG - Een week na de gênante 6-1 nederlaag tegen IJsselmeervogels van vorige week moest Rijnsburgse Boys zich zaterdag revancheren om een crisis bij de tweededivisionist af te wenden. Dat gebeurde ook. Rijnsburgse Boys won met 0-3 van De Dijk.

Het is de eerste overwinning van Rijnsburgse Boys sinds de winterstop. In 2018 verloor Rijnsburgse Boys tot nog toe vier keer en speelde twee keer gelijk. Een nieuwe nederlaag had trainer Pieter Mulders, die na dit seizoen moet vertrekken bij Rijnsburg, dieper in de zorgen gebracht. Zijn ploeg is de afgelopen weken afgezakt naar de staart van het linkerrijtje.

Tegen De Dijk maakte Musies Artien op slag van rust 0-1 en een paar seconden na rust mocht Wesley Goeman vanaf de strafschopstip aanleggen voor 0-2. Jeffrey Jongeneelen besliste de wedstrijd met de 0-3. Dankzij de zege maakt Rijnsburgse Boys een reuzensprong op de ranglijst en klimt van plek negen naar plek vijf (of zes als VVSB zaterdagavond een punt pakt tegen FC Lienden, red.).

Scoreverloop De Dijk - Rijnsburgse Boys 0-3 (0-1): 0-1 Musies Artien, 0-2 Wesley Goeman (strafschop), 0-3 Jeffrey Jongeneelen.