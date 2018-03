Deel dit artikel:











Twee Haagse 'wietknippers' opgepakt in hennepkwekerij Rotterdam Politie rolt een hennepkwekerij op (Archieffoto)

DEN HAAG - Twee Hagenaars zijn zaterdagochtend tegen de lamp gelopen toen de politie een hennepkwekerij in Rotterdam binnenviel. De politie zegt een 'professionele hennepkwekerij' te hebben opgerold. Agenten hebben in totaal veertien mensen aangehouden en ruim 122 kilo hennep in beslag genomen.

De politie kwam de kwekerij op het spoor na meldingen over een sterke wietlucht. In een pand aan de Dotterbloem in Rotterdam-Schiebroek betrapten agenten de veertien mensen, die de hennepplanten aan het knippen waren. Behalve de twee Haagse 'wietknippers' arresteerde de politie ook een man uit Bulgarije, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats en tien Bulgaarse vrouwen. De kwekerij is ontmanteld, de drugs en andere spullen uit de kwekerij worden vernietigd.