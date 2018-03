Marc Boshoff is dé held: hij bezorgt Quick de zege in Haagse derby tegen HBS

DEN HAAG - Marc Boshoff is de naam. Hij maakte zaterdag de 1-1 en 2-1 namens Quick waardoor de Hagenaars de derby tegen HBS wonnen. Eerder dit seizoen won Quick ook al van buurman HBS.

HBS kwam verrassend op een 0-1 voorsprong bij Quick. Willem Six scoorde het doelpunt namens de nummer vijftien van de Derde Divisie-zondag. Boshoff maakte op slag van rust 1-1 en aan het begin van de tweede helft 2-1. Na het doelpunt van Boshoff werd er zo veel vuurwerk afgestoken dat de scheidsrechter de wedstrijd voor tien minuten staakte.

Quick - HBS werd door ongeveer 4000 toeschouwers bezocht. Evenals de heenwedstrijd was er veel belangstelling voor het duel. De derby is na dertien jaar in ere hersteld. Promovendus Quick staat verrassend vijfde op de ranglijst.

Scoreverloop Quick - HBS 2-1 (1-1): 0-1 Willem Six, 1-1 Marc Boshoff, 2-1 Marc Boshoff.