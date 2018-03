Eerste medailles al uitgereikt: race runners doen mini-CPC

DEN HAAG - Een dag voordat de NN CPC Loop wordt gehouden, zijn er al medailles uitgedeeld. Bij atletiekvereniging Haag Atlietiek aan de Laan van Poot werd zaterdag de mini-CPC gelopen door zogeheten 'race runners': atletiek met behulp van een driewielloopfiets voor mensen met een beperking.

De mini-race werd georganiseerd omdat race runners dit jaar nog niet mogen meedoen aan de Ernst en Bobbie kinderloop, de CPC Loop-variant voor de allerkleinsten. Onder luid applaus en gejuich van ouders en vrienden kwamen de deelnemers over de finish. Na afloop werden de sportieve prestaties gevierd met ballonnen en een clown. Ook kregen alle race runners een felbegeerde medaille.

