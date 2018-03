Deel dit artikel:











Tom Beugelsdijk valt geblesseerd uit tijdens ADO Den Haag - NAC Breda ADO Den Haag - NAC Breda, geblesseerde Tom Beugelsdijk verlaat het veld (Foto: Laurens Lindhout)

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk is zaterdagavond met een hamstringblessure uitgevallen tijdens ADO Den Haag - NAC Breda. De centrale verdediger haalde het rustsignaal niet. Over de ernst van de blessure is nog niks bekend.

Geschreven door Michel la Faille

Beugelsdijk keerde tegen NAC Breda juist terug in de basis na een schorsing. De Hagenaar werd tegen NAC vervangen door Nick Kuipers.