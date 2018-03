ADO Den Haag verliest van NAC Breda én verliest Kanon, Beugelsdijk en Ebuehi

DEN HAAG - De wedstrijd tegen Sparta Rotterdam was niet goed vorige week, de wedstrijd tegen NAC Breda zaterdagavond ook niet. ADO Den Haag verloor thuis, in een wedstrijd die ontsierd werd door spreekkoren, met 0-2 van de Brabanders.

ADO speelde niet goed tegen NAC. De Bredanaars kwamen op 0-1 nadat Mounir El Allouchi de bal onderschepte en scoorde. Thierry Ambrose mocht vijf minuen voor rust aanleggen voor een strafschop en schoot de 0-2 binnen. De penalty werd gegeven door scheidsrechter Danny Makkelie na een overtreding van Wilfried Kanon. Kanon kreeg rood. Het was zijn tweede rode kaart van het seizoen.

Na rust werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd door Makkelie. Ondanks herhaaldelijke oproepen van de stadionspeaker staakten de toeschouwers hun spreekkoren niet en dus legde Makkelie het spel voor ruim vijf minuten stil. Tom Beugelsdijk maakte dat niet meer mee als veldspeler. Hij viel aan het einde van de eerste helft uit met een hamstringblessure. Ook Tyronne Ebuehi haalde het einde niet. De rechtsback kampte met liesklachten.



Achtste plek

ADO aast op de achtste plek in de eredivisie. Die positie geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de play-offs waarin een ticket voor de Europa League te verdienen is. Bij winst had ADO drie punten voorsprong op de concurrentie gehad. Nu blijven ADO, Heracles Almelo, SC Heerenveen, VVV-Venlo en Excelsior rond die plek staan. NAC Breda is de nummer veertien van de eredivisie.

Scoreverloop ADO Den Haag - NAC Breda 0-2 (0-2): 0-1 Mounir El Allouchi (18'), 0-2 Thierry Ambrose (39', strafschop).

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi (Goppel, 67'), Beugelsdijk (Kuipers, 39'), Kanon, Meijers; Bakker, El Khayati, Immers; Hooi, Johnsen, Falkenburg (Gorter, 46').

Opstelling NAC Breda: Bertrams; Sportslede, Mets, Mari, Angelino; Ell Allouchi (Nijholt, 82'), Garcia, Agyepong (Vloet, 77'), Verschueren, Ambrose (Korte, 71') ; Umar.

Gele kaart(en): Beugelsdijk, Zwinkels, Gorter, Bakker (allen ADO Den Haag), Mari (NAC Breda).

Rode kaart(en): Wilfried Kanon.

Scheidsrechter: Makkelie.

Toeschouwers: 13.620 (Car Jeans Stadion, Den Haag).