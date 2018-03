Deel dit artikel:











Patrick Roest verrassende koploper halverwege WK allround Patrick Roest, WK allround in Olympisch Stadion (Foto: OrangePictures)

LEKKERKERK - Niet Sven Kramer maar Patrick Roest uit Lekkerkerk voert het algemeen klassement aan na dag één van de WK allround. In het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar een schaatsbaan is aangelegd, leidt Roest halverwege de titelstrijd.

Geschreven door Michel la Faille

De 500 meter schreef Roest (36,97) op zijn naam. Kramer noteerde 37,43. Op de 5000 meter maakte Kramer (tweede) drie seconden goed op Roest (vierde): 6.34,15 om 6.37,07. Sverre Pedersen (Noorwegen) won de vijf kilometer in 6.33,81. Hij, en Roest, reden onder betere omstandigheden dan Kramer op de openluchtbaan in de stromende regen. Op de 1500 meter heeft Roest 0,38 seconde voorsprong op Pedersen, de nummer twee van de ranglijst, en 0,51 op nummer drie Kramer. De mijl wordt zondag verreden. De WK wordt afgesloten met de 10.000 meter.