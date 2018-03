Lex Immers pleit voor invoeren videoscheidsrechter: 'Beslissingen vielen heel nadelig uit voor ons'

DEN HAAG - Als het aan Lex Immers ligt moet snel de videoscheidsrechter geïntroduceerd worden in de eredivisie. ‘Voor ons viel een aantal beslissingen nadelig uit’, zei Lex Immers na afloop van ADO Den Haag - NAC Breda.

‘Ik wil absoluut de scheidsrechter en grensrechter niet de schuld geven. Zij moeten in een kort tijdsbestek beslissen. Maar Sadiq maakt hands en dat wordt niet gezien, later maakt Sadiq een overtreding op Kanon die ook niet wordt gezien en uiteindelijk krijgt Kanon rood, wordt een penalty gegeven en valt de 0-2. Dan is de wedstrijd gespeeld.’ 0-2 bleek uiteindelijk ook de eindstand.



Drie verdedigers afwezig volgende week

'De spoeling is dun volgende week', vervolgt Immers. Hij doelt op de geblesseerd uitgevallen Tom Beugelsdijk en Tyronne Ebuehi. Samen met de volgende week geschorste Wilfried Kanon zal trainer Fons Groenendijk zijn verdediging op drie van de vier plekken moeten aanpassen. 'We moeten kijken hoe we het gaan oplossen. Maar we hebben genoeg spelers die dat kunnen opvangen. Nick Kuipers en Danny Bakker zouden naar achteren kunnen.'