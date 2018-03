Deel dit artikel:











Gewonde en arrestatie na incident in woning Gouda Het incident gebeurde in een woning aan de Landmeterslag in Gouda (Foto: AS Media) Na het incident heeft de politie een man aangehouden (Foto: AS Media)

GOUDA - Bij een incident in een woning aan de Landmeterslag in Gouda is zaterdagavond iemand gewond geraakt. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. Agenten hebben in verband met het incident een man opgepakt, bevestigt de politie.

De politie kreeg rond 21.30 uur een melding dat er een noodsituatie was in de woning. Daarvoor werd al snel een medisch hulpteam in een traumahelikopter ingeschakeld. Het slachtoffer, van wie de identiteit en de ernst van de verwoningen nog onbekend is, is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het is volgens een woordvoerder van de politie nog te vroeg om duidelijkheid te geven over de relatie tussen de opgepakte man en het slachtoffer. Er wordt in en rond het huis aan de Landmeterslag onderzoek gedaan.