Annouk van der Weijden sluit loopbaan af met brons op WK allround

NIEUWVEEN - In haar laatste wedstrijd als topschaatsster heeft Annouk van der Weijden een bronzen medaille veroverd op het WK allround. De 31-jarige Nieuwveense, die na dit seizoen stopt, debuteerde op het mondiale toernooi in Amsterdam. Het goud ging naar de Japanse Miho Takagi, het zilver was voor de onttroonde titelhoudster Ireen Wüst.

Als regerend Nederlands kampioene allround sloeg Van der Weijden in een onderlinge duel zaterdagavond een aanval van Antoinette de Jong af. Ze reed op de afsluitende 5000 meter de derde tijd (7.29,12). De negen jaar jongere Friezin kwam op 7.30,73 uit (vijfde). De Jong belandde evenals vorig jaar bij het WK op de vierde plek in de eindstand.

Eerste titel naar Azië

Wüst kon op de vierde en laatste afstand geen wondertje verrichten. De 31-jarige schaatsster moest bijna twaalf seconden goedmaken op klassementsleidster Takagi, haar Japanse tegenstandster in de laatste rit. Mede door de loodzware omstandigheden zat zo'n stunt er in het sfeervolle Olympisch Stadion geen moment in.

Wel schreef Wüst schreef de 5000 meter nog op haar naam in een tijd van 7.26,85. Takagi reed de vierde tijd (7.29,93) en stelde daarmee haar eerste wereldtitel allround veilig. Zij is de eerste schaatser uit Azië, zowel bij de mannen als de vrouwen, die de titel verovert op het WK allround.

Recordhoudster

De vertrouweling van bondscoach Johan de Wit eindigde vorig jaar achter Wüst en de Tsjechische Martina Sablikova, in Amsterdam slechts zesde in de eindstand, als derde. Bij de Winterspelen vorige maand in Zuid-Korea won Takagi goud (ploegachtervolging), zilver (1500 meter) en brons (1000 meter).

Met haar tweede plek in het eindklassement veroverde Wüst voor de twaalfde keer op rij een medaille bij het WK allround (zes goud, vier zilver, twee brons). Daarmee is ze nu recordhoudster. De Duitse oudgediende Claudia Pechstein, die in Amsterdam niet verder kwam dan de dertiende plek, bleef op elf WK-medailles staan, eveneens in één lange reeks (1996-2006).

