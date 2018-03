De loodgieter is steeds vaker een vrouw

ZOETERMEER - Steeds meer meisjes kiezen voor een opleiding in de installatietechniek. Er zijn al zo’n 500 vrouwen actief als loodgieter en dat aantal neemt snel toe. Onderzoek van installateurskoepel UNETO-VNI uit Zoetermeer laat zien dat meisjes tijdens hun technische opleiding steeds vaker kiezen voor het loodgietersvak.

Zondag is WereldLoodgietersDag, en daarom benadrukt UNETO-VNI het tekort aan vakmensen én de carrièrekansen in de installatiebranche. Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI vindt het logisch dat meisjes loodgieter willen worden. ‘Het is een boeiend vak. De loodgieter is al lang niet meer de man die in keukenkastjes en wc’s aan het werk is. Het vakgebied wordt breder, innovatiever en digitaler. De loodgieter bedenkt oplossingen voor een energiezuinig huis en speciale systemen die de riolen controleren. En hij of zij maakt digitale badkamerontwerpen en voorkomt legionellabesmetting met behulp van digitale techniek.’

De maatschappelijke betekenis van het loodgietersvak wordt steeds groter. Volgens Terpstra spreekt ook dát aspect meisjes aan. ‘De loodgieter levert een bijdrage aan de aanpak van belangrijke uitdagingen. Het terugdringen van de CO2-uitstoot bijvoorbeeld, maar ook het voorkomen van wateroverlast in en rond woningen.'



Statushouders opgeleid tot loodgieter

Om het tekort aan loodgieters tegen te gaan, richt UNETO-VNI zich niet alleen op meisjes, maar ook op andere doelgroepen. De sector leidt dit jaar 150 vluchtelingen met een verblijfsstatus versneld op voor een baan in de installatiesector. Al vijftig statushouders zijn inmiddels als loodgieter aan het werk.