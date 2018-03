Deel dit artikel:











Ellen loopt met donorhart NN CPC Loop: 'Het is heel emotioneel' Ellen (m) loopt de 5 kilometer tijdens NN CPC Loop met donorhart. (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - 'Hart voor Ellen, Ellen gaat hard', roepen de vrienden en vriendinnen van Ellen tijdens de 5 kilometer van de NN CPC Loop in Den Haag. 'Het is heel emotioneel', vertelt Ellen. 'Ik liep voor het laatst in 2007 met mijn hardloopschoenen.'

Sinds anderhalf jaar heeft Ellen een donorhart. 'Ik heb de laatste tien jaar steeds minder kunnen doen. Ik lag op de bank en zat in de rolstoel.' En nu loopt ze de 5 kilometer. Haar 'supporters' blijven haar aanmoedigen tijdens het hardlopen. Op haar shirt staat 'Mijn hart is top!'. 'Het is fantastisch. Ik voel mij nog goed, alleen mijn benen willen niet meer', zegt ze. 'Het is het maximaal haalbare na anderhalf jaar.'