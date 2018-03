Deel dit artikel:











Basketbal: ZZ Leiden afgedroogd door Donar Groningen ZZ Leiden (Foto: OrangePictures)

LEIDEN - De basketbaltopper van het weekend tussen nummer drie ZZ Leiden en nummer één Donar Groningen is overtuigend gewonnen de Groningers. In de Vijf Meihal was Donar met 61-85 te sterk.

Geschreven door Michel la Faille

Groningen was veel te goed voor Leiden en kandideerde zich tot torenhoge favoriet voor de landstitel die later dit seizoen wordt vergeven. Aan het begin van het vierde kwart stond het zelfs 42-76. Door een sterke slotfase kon Leiden de marge iets verkleinen.