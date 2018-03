Waterpolosters ZVL winnen bekerfinale voor zesde keer in zeven jaar

LEIDEN - Het Leidse ZVL is de grootste cupfighter van Nederland. De Leidenaren wonnen zondag voor de zesde keer in zeven jaar tijd de bekerfinale. De waterpolovrouwen waren met 8-6 te sterk voor Polar Bears uit Ede.

Vorig jaar moest ZVL de beker aan UZSC laten, maar dit jaar gaat de bokaal weer mee naar de sleutelstad. Aan het einde van de tweede periode sloeg ZVL een gaatje met Polar Bears (van 4-4 naar 6-4).

In de derde periode scoorde ZVL twee keer en Polar Bears niet (8-4). Daarmee was de wedstrijd beslist. In het slotkwart werd twee keer gescoord door Polar Bears, maar het was onvoldoende om het duel nog spannend te maken.