James Rungaru (Kenia) wint NN CPC Loop

DEN HAAG - De NN CPC Loop in Den Haag is zondag gewonnen door James Rungaru. De Keniaan liep de halve marathon in 59 minuten en 41 seconden. Rungaru liep het grootste deel van de race samen met zijn landgenoot Leonard Langat, die uiteindelijk op drie seconden tweede werd.

Rungaru en Langat rekenden al vroeg in de wedstrijd af met topfavorieten Stephen Kibet, Kenneth Kipkemoi en Vincent Romo. Rungaru liep vrijwel de hele wedstrijd op kop, in de laatste meters nam hij afstand van Langat en zegevierde in een eindtijd die ruim een minuut langzamer is dan het parcoursrecord.

Dominic Kiptarus (Kenia) werd derde in 1:00.07. Kibet werd vijfde achter Japhet Korir. Kipkemoi werd slechts zestiende, Romo finishte niet. Beste Nederlander is Khalid Choukoud. De Hagenaar werd dertiende in 1:03.38. Nick van der Poel (25ste, 1:07.06) en Ola Sakshaug (32ste, 1:07.31) maakten het Nederlandse podium compleet.



Vrouwen

Maja Neuenschwander uit Zwitserland won de vrouwenwedstrijd in 1:10.46. Genet Gashie Beyene en Zewdnesh Ayele uit Ethiopië werden tweede en derde in 1:11.52 en 1:12.42. Jill Holtermann (vijfde) is de beste Nederlandse in 1:13.52.