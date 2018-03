Zet je schrap: de eikenprocessierups komt er weer aan

REGIO - Het wordt een stuk warmer de komende weken is de kans groot dat de eerste eikenprocessierupsen al uit het ei gaan komen. En daar kun je last van krijgen. De loslatende brandhaartjes van de rupsen kunnen zorgen voor ademnood, ontstoken ogen, jeukbulten en zelfs koorts en longontsteking.

Uit een analyse van het Kenniscentrum Eikenprocessierups is de verwachtding dat de eerste nesten in het midden van het land in de eerste week van april al uit het ei komen.In het zuiden kan dat enkele dagen eerder zijn. Het is nog wel onduidelijk of de recente vrieskou de uitkomstdatum heeft beïnvloed.

'Dit wordt vermoedelijk een van de vroegere jaren', zegt onderzoeker Arnold van Vliet van Wageningen University dat onderdeel deel is van Kenniscentrum Eikenprocessierups. 'Vorig jaar kwamen de brandhaartjes zelfs een week eerder omdat toen al eind maart de eerste eitjes uitkwamen.'