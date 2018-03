Deel dit artikel:











Grote sensatie op WK allround: Patrick Roest uit Lekkerkerk wereldkampioen WK allround, Patrick Roest (Foto: OrangePictures)

LEKKERKERK - Patrick Roest is zondag wereldkampioen allround geworden. Sverre Pedersen (Noorwegen) leek de wereldtitel te pakken, maar viel op de afsluitende 10.000 meter in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Roest, die halverwege de WK bovenaan stond, profiteerde daar van.

Geschreven door Michel la Faille

Op de schatsmijl won Pedersen met overmacht en leek het goud op de WK niet meer te kunnen mislopen. Maar wel dus, omdat de Noor viel. Roest moest zeven seconden goedmaken op de 10 kilometer en dat lukte dankzij Pedersen zijn valpartij. Het is de eerste wereldtitel voor de 23-jarige schaatser uit Lekkerkerk. Vorig jaar werd de tweevoudig medaillewinnaar op de Olympische Spelen tweede op de WK. Het zilver is voor Pedersen. Marcel Bosker pakte het brons op de WK, Sven Kramer is vierde geworden.