Gerrit (62) loopt voor zijn overleden zoon: 'Ik hoop dat hij meekijkt'

DEN HAAG - 'Ik loop al vier jaar voor mijn zoon.' Dat vertelt de 62-jarige Gerrit Breugon zondag geëmotioneerd na de finish van de halve marathon tijdens de NN CPC Loop in Den Haag. 'Ik hoop dat hij meekijkt.'

Vier jaar geleden overleed zijn zoon een paar dagen na zijn 38ste verjaardag aan een hartstilstand. Gerrit heeft tijdens de halve marathon een shirt aan met een foto van zijn zoon op zijn rug met de tekst 'you never walk alone'.

Ondanks een verbrijzelde enkel, veroorzaakt door een bedrijfsongeval, liep Gerrit opnieuw de halve marathon uit. 'Normaal gesproken had ik opgegeven vanwege mijn been, omdat ik af en toe moet stoppen onderweg. Maar dit is nog het enige dat ik kan doen voor mijn zoon. Ik hoop dat hij mee kijkt. Het lopen geeft mij een hoop kracht.'