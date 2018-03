AZC wint bekerfinale van De Zijl en pakt eerste prijs in 13 jaar

ALPHEN AAN DEN RIJN - Ron van der Wild heeft éindelijk zijn eerste prijs gewonnen met AZC. De coach stapte vier jaar geleden in bij de Alphense waterpologrootmacht en heeft nu voor het eerst een prijs gepakt. AZC won zondag de bekerfinale van De Zijl met 12-11.

AZC begon stroef aan de bekerfinale in De Zijl. Na afloop van het eerste kwart stond het 2-4. In de tweede periode stelde AZC orde op zaken en kwam met 7-6 voor. In de derde periode liep AZC uit naar 10-7, maar in het slotkwart kwam de bekerzege zelfs nog in gevaar. De Zijl kreeg nog één kans op de gelijkmaker, maar de Leidenaren misten de schotkans zes seconden voor tijd.

Het is voor AZC de twintigste keer in de clubgeschiedenis dat de KNZB Beker wordt gewonnen.