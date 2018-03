Sven Kramer laat podium varen zodat Patrick Roest wereldkampioen kan worden

LEKKERKERK - Na de val van Sverre Pedersen op de 10.000 meter heeft Sven Kramer Patrick Roest zondag geholpen om de gouden medaille te veroveren. Kramer hield in zodat zijn 23-jarige ploeggenoot de titel op de WK allround kon pakken.

'Na zijn val ben ik vol voor het podium gegaan, maar ik merkte na een tijdje dat Pedersen niet ver genoeg achter me lag. Als ik door had getrokken had ik Pedersen naar het goud getrokken. Dat wilde ik niet. Nu hield ik de benen stil en kon Patrick Roest het goud grijpen. Ik heb daarom de benen stilgehouden de laatste ronden', aldus Kramer tegen de NOS. De negenvoudig wereldkampioen was zelf niet fit en werd uiteindelijk vierde.

Koning Sven is trots op Kroonprins Patrick. 'Misschien heb ik hem in de afgelopen jaren wel iets te veel geleerd', sprak Kramer met een flauwe glimlach. 'Maar Patrick is altijd heel goed voor mij geweest. We hebben veel samen getraind. Dankzij hem heb ik veel kunnen winnen. Nu is het zijn beurt. Petje af voor wat hij hier heeft gepresteerd.' Het is voor het eerst dat Patrick Roest uit Lekkerkerk wereldkampioen wordt.