Fortuna plaatst zich voor kruisfinales Korfbal League Fortuna/SolarCompleet (Foto: OrangePictures)

DELFT - Fortuna/Delta gaat naar de kruisfinales van de Korfbal League. De Delftenaren wonnen zondag met 17-28 van AKC Blauw-Wit en verzekeren zich daarmee van een plek in de top-4 van de reguliere competitie. Afhankelijk van het resultaat volgende week speelt Fortuna in de halve finales tegen PKC/SWKGroep of TOP/SolarCompleet.

Geschreven door Michel la Faille

Het Sassenheimse TOP verslikte zich zaterdagavond in DVO/Accountor. Het werd 31-30. Avanti/Flexcom uit Pijnacker verloor ook zijn zeventiende wedstrijd van het seizoen. Deze keer was KZ/Hiltex met 19-28 te sterk voor de degradant.