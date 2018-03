Deel dit artikel:











Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij maandag te gast bij Muijs in de Morgen Wethouder Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij (Foto: Haagse Stadspartij)

DEN HAAG - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en daarom ontvangt radiopresentator Bas Muijs verschillende lijsttrekers uit de regio in zijn programma Muijs in de Morgen. Maandag is Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij te gast.

Wijsmuller werd in 1998 raadslid van de Haagse Stadspartij. Sinds 2014 is hij wethouder van de gemeente Den Haag met als portefeuille Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur. Over het wel en wee in het Haagse ijspaleis publiceerde Wijsmuller het boek 'Haagse Zuur', een bundeling van columns en foto's. Lijsttrekkers





De komende weken komen meerdere lijsttrekkers langs in de ochtendsshow op Radio West. Dinsdag is Marleen Damen (PvdA Leiden) te gast bij Bas Muijs. Woensdag is het de beurt aan Martijn Balster (PvdA Den Haag). Donderdag maakt Boudewijn Revis (VVD Den Haag) zijn opwachting en vrijdag schuift Adriaan Andringa (D66) aan in de studio.