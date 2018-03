Deel dit artikel:











Politie zoekt man met honkbalknuppel na overval op snackbar Zondagavond is een snackbaar aan de Madridweg overvallen | Foto: Regio15

DEN HAAG - Foodmaster Cafetaria aan de Madridweg in Den Haag is zondagavond overvallen. De politie is op zoek naar de dader en heeft een signalement uitgegeven. Wat er precies gebeurd is en of de dader iets heeft buitgemaakt is niet bekend.

De politie zoekt naar een blanke man die in het zwart gekleed is, een blauw motorrijderskapje voor zijn mond heeft en met een honkbalknuppel rondloopt.