West Wekker: Patrick Roest wereldkampioen schaatsen en snackbar overvallen

REGIO - Goedemorgen! Fijn weekend gehad? Voordat je aan de nieuwe week begint, lees je in de West Wekker het belangrijkste nieuws van gisteren. Zo werd Patrick Roest wereldkampioen schaatsen en werd een snackbar in Den Haag overvallen.

1. Politie zoekt man met honkbalknuppel na overval op snackbar

Foodmaster Cafetaria aan de Madridweg in Den Haag is gisteravond overvallen. De politie is op zoek naar de dader en heeft een signalement bekendgemaakt. Wat er precies gebeurd is en of de dader iets heeft buitgemaakt, is niet bekend. 1.

2. Grote sensatie op WK allround: Patrick Roest uit Lekkerkerk wereldkampioen

Schaatser Patrick Roest is gisteren wereldkampioen allround geworden. De Noor Sverre Pedersen leek de wereldtitel te veroveren, maar viel op de afsluitende 10.000 meter in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Roest, die halverwege het WK bovenaan stond, profiteerde daarvan.





3. Bekijk de mooiste foto's van de halve marathon van de NN CPC Loop 2018

Met de wind in de rug en een voorzichtig zonnetje liepen gisteren tienduizenden lopers de NN CP Loop in Den Haag. We hebben de mooiste foto's voor je verzameld. Alle foto's staan in een album dat de hele dag is aangevuld





4. Zet je schrap: de eikenprocessierups komt er weer aan

Het wordt een stuk warmer de komende weken en daarom is de kans groot dat de eerste eikenprocessierupsen al uit het ei gaan komen. En daar kun je last van krijgen. De loslatende brandhaartjes van de rupsen kunnen zorgen voor ademnood, ontstoken ogen, jeukbulten en zelfs koorts en longontsteking.





Weer:

Wat zonneschijn, maar in de loop van de dag veel bewolking en wederom een paar buien. Bij een matige wind uit zuidoost tot zuid, wordt het 12 tot 14 graden.