Agent mishandeld in Den Haag, Rotterdammer aangehouden

DEN HAAG - Een agent is afgelopen weekend mishandeld in Den Haag. Een 35-jarige Rotterdammer is aangehouden.

Twee surveillerende agenten zagen de Rotterdammer rond middernacht in de Escamplaan op de grond liggen. Hij lag in een plas bloed, zijn neus was opgezwollen en stond scheef. De man was erg agressief, slecht aanspreekbaar en maakte een verwarde indruk. De agenten vermoedden dat hij veel te veel had gedronken.

Getuigen vertelden dat de gewonde man ruzie had gekregen met een vriend en dat hij vervolgens op de grond was terechtgekomen. De Rotterdammer besloot in de auto van een van zijn vrienden op de gewaaschuwde ambulance te wachten.



'Geweldsmiddelen ingezet'

Omdat de Rotterdammer agressief bleef naar zijn omgeving wilden de agenten hem aanhouden, maar de man verzette zich hevig. Hij weigerde uit de auto te komen en schopte een van de agenten hard tegen zijn knie. De agenten kregen de man niet uit de auto. Dit lukte pas toen er extra agenten arriveerden. Hierbij werden volgens de politie 'geweldsmiddelen ingezet'. De man is naar een politiebureau gebracht. De gewonde agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.