Verkiezingsdebatten bij Omroep West: Delft trapt af Posters van gemeenteraadsverkiezingen | Foto: ANP

DEN HAAG - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart organiseert Omroep West debatten in verschillende gemeenten in onze regio. Het startschot wordt vanavond gegeven in theater De Veste in Delft.

Aan het debat doen de lijsttrekkers mee van de tien partijen die vier jaar geleden tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen één of meer zetels kregen in de gemeenteraad. Tijdens het debat discussiëren de lijsttrekkers onder andere over beveiligingscamera’s in de stad, de rol van de TU Delft in de gemeente en de economische groei in Delft. Het debat is maandag 12 maart tussen 18.00 en 19.00 uur te beluisteren op Radio West op FM 89.3 en DAB+, via de website en de gratis app voor mobiel en tablet.